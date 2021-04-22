Писала заяву п'яною: на Львівщині засудили жінку, яка збрехала про своє зґвалтування

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Джерело:

ZAXID.NET

Кам'янка-Бузький райсуд Львівщини визнав жительку Радехова винною в наданні неправдивих показів. Жінка заявила, що її зґвалтували 3 чоловіків. Проте пізніше змінила покази, адже, за її словами, вона була п'яна, коли писала заяву.

Жінка розповідала, що її буцімто зґвалтували у 2013 році. Опісля вона хотіла змінити покази, але боялась правоохоронців, які погрожували їй в'язницею, якщо вона це зробить.

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Жінка збрехала про своє зґвалтування

  • У вироку суду мовиться, що, за словами жінки, зґвалтування трапилось у червні 2013 року у Радехові.
  • Вона заявляла, що троє чоловіків, застосовуючи фізичну силу, поклали її на собачу будку та зґвалтували.
  • Під час слідства жінка неодноразово давала свідчення про цей випадок.
  • Проте у 2018 році вона вирішила змінити покази. Тоді суд виправдав підозрюваних у зґвалтуванні.
  • Жінка розповіла, що писала заяву, коли була п'яна.
  • Пізніше вона хотіла змінити покази. Проте правоохоронці почали погрожувати їй в'язницею, тож жінка злякалась.
  • За її словами, у статеві зносини з усіма підсудними вона вступила добровільно.
  • Під час судового засідання, жінка розповіла, що шкодує про свою брехню.
  • Вона додала, що засуджує свої дії та просила суд її суворо не карати.

Жінці присудили рік іспитового терміну

Суддя Кам'янка-Бузького райсуду Львівщини Уляна Костюк, дослідивши матеріали справи, визнала жінку винною в наданні неправдивих показань та введенні суду в оману.

Їй призначили 3 роки за ґратами. Проте підсудну одразу звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.

Цікаво! Двоє підозрюваних у зґвалтуванні у суді вимагають стягнути з держбюджету 300 та 350 тисяч гривень моральної шкоди. Суди першої інстанції задовольнили їхні позови. Проте наразі одна справа перебуває на розгляді в апеляційному суді, а інша – у касації.