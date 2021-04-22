Писала заяву п'яною: на Львівщині засудили жінку, яка збрехала про своє зґвалтування

Джерело:ZAXID.NET
Кам'янка-Бузький райсуд Львівщини визнав жительку Радехова винною в наданні неправдивих показів. Жінка заявила, що її зґвалтували 3 чоловіків. Проте пізніше змінила покази, адже, за її словами, вона була п'яна, коли писала заяву.
Жінка розповідала, що її буцімто зґвалтували у 2013 році. Опісля вона хотіла змінити покази, але боялась правоохоронців, які погрожували їй в'язницею, якщо вона це зробить.
До теми Пропонував допомогу з роботою: у Києві чоловік зґвалтував 19-річну дівчину
Суддя Кам'янка-Бузького райсуду Львівщини Уляна Костюк, дослідивши матеріали справи, визнала жінку винною в наданні неправдивих показань та введенні суду в оману.
Їй призначили 3 роки за ґратами. Проте підсудну одразу звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.Цікаво! Двоє підозрюваних у зґвалтуванні у суді вимагають стягнути з держбюджету 300 та 350 тисяч гривень моральної шкоди. Суди першої інстанції задовольнили їхні позови. Проте наразі одна справа перебуває на розгляді в апеляційному суді, а інша – у касації.