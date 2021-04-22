Писала заяву п'яною: на Львівщині засудили жінку, яка збрехала про своє зґвалтування

Кам'янка-Бузький райсуд Львівщини визнав жительку Радехова винною в наданні неправдивих показів. Жінка заявила, що її зґвалтували 3 чоловіків. Проте пізніше змінила покази, адже, за її словами, вона була п'яна, коли писала заяву.

Жінка розповідала, що її буцімто зґвалтували у 2013 році. Опісля вона хотіла змінити покази, але боялась правоохоронців, які погрожували їй в'язницею, якщо вона це зробить.

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Жінка збрехала про своє зґвалтування

У вироку суду мовиться, що, за словами жінки, зґвалтування трапилось у червні 2013 року у Радехові.

Вона заявляла, що троє чоловіків, застосовуючи фізичну силу, поклали її на собачу будку та зґвалтували.

Під час слідства жінка неодноразово давала свідчення про цей випадок.

Проте у 2018 році вона вирішила змінити покази. Тоді суд виправдав підозрюваних у зґвалтуванні.

Жінка розповіла, що писала заяву, коли була п'яна.

Пізніше вона хотіла змінити покази. Проте правоохоронці почали погрожувати їй в'язницею, тож жінка злякалась.

За її словами, у статеві зносини з усіма підсудними вона вступила добровільно.

Під час судового засідання, жінка розповіла, що шкодує про свою брехню.

Вона додала, що засуджує свої дії та просила суд її суворо не карати.

Жінці присудили рік іспитового терміну

Суддя Кам'янка-Бузького райсуду Львівщини Уляна Костюк, дослідивши матеріали справи, визнала жінку винною в наданні неправдивих показань та введенні суду в оману.

Їй призначили 3 роки за ґратами. Проте підсудну одразу звільнили від відбування покарання, встановивши натомість рік іспитового терміну.

Двоє підозрюваних у зґвалтуванні у суді вимагають стягнути з держбюджету 300 та 350 тисяч гривень моральної шкоди. Суди першої інстанції задовольнили їхні позови. Проте наразі одна справа перебуває на розгляді в апеляційному суді, а інша – у касації.