У піщаному кар'єрі на Львівщині стався зсув: є загиблий

15 березня 2021 , 17:58
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Джерело:

ДСНС

У Стрийському районі стався зсув на піщаному кар'єрі. Екскаватор з водієм всередині засипало піском

Трагедія трапилася у селі Тростянець на одному з піщаних кар'єрів. Технікою, якою працювали копачі, засипало піском.

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Зсув у Тростянці: що відомо

  • Повідомлення про зсув рятувальники отримали о 15:30 15 березня.
  • ДСНС повідомили: у Тростянці, що в Стрийському районі, стався зсув ґрунту.
  • Екскаватор з водієм всередині засипало піском.
  • На місце виїхали рятувальники 19-ої державної пожежно-рятувальної частини з Миколаєва.
  • За годину рятувальники деблокували чоловіка.
  • Врятувати його не вдалося – на момент операції він вже був мертвим.
  • Зазначено, що чоловікові було 57 років.
  • Його тіло передали медикам.


Мертвого чоловіка деблокували рятувальники / Фото ДСНС