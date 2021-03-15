У піщаному кар'єрі на Львівщині стався зсув: є загиблий

У Стрийському районі стався зсув на піщаному кар'єрі. Екскаватор з водієм всередині засипало піском
Трагедія трапилася у селі Тростянець на одному з піщаних кар'єрів. Технікою, якою працювали копачі, засипало піском.
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Зсув у Тростянці: що відомо
- Повідомлення про зсув рятувальники отримали о 15:30 15 березня.
- ДСНС повідомили: у Тростянці, що в Стрийському районі, стався зсув ґрунту.
- Екскаватор з водієм всередині засипало піском.
- На місце виїхали рятувальники 19-ої державної пожежно-рятувальної частини з Миколаєва.
- За годину рятувальники деблокували чоловіка.
- Врятувати його не вдалося – на момент операції він вже був мертвим.
- Зазначено, що чоловікові було 57 років.
- Його тіло передали медикам.
Мертвого чоловіка деблокували рятувальники / Фото ДСНС