Трагедія трапилась приблизно о 15:18. Хлопця шукали понад годину.

До теми Намагалася врятувати подругу: у Білій Церкві у річці потонула 14-річна дівчинка – відео

У Червонограді потонув школяр

  • О 15:18 рятувальникам надійшло повідомлення, що на річці Солокія під час купання зник 14-річний хлопець.
  • На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
  • Вони спільно з працівниками Червоноградської рятувальної станції почали обстежувати прилеглу до річки територію.
  • О 16:22 рятувальники знайшли тіло школяра.
  • Вони витягнули його на берег і передали медпрацівникам.
  • На жаль, лікарі констатували смерть хлопчика

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Школяр пішов плавати на річку / Фото ДСНС Львівщини

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Рятувальники понад годину його шукали / Фото ДСНС Львівщини

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Тіло хлопця виявили у воді / Фото ДСНС Львівщини

Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото
Медики констатували смерть дитини / Фото ДСНС Львівщини