Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото

Трагедія трапилась приблизно о 15:18. Хлопця шукали понад годину.
До теми Намагалася врятувати подругу: у Білій Церкві у річці потонула 14-річна дівчинка – відео
У Червонограді потонув школяр
- О 15:18 рятувальникам надійшло повідомлення, що на річці Солокія під час купання зник 14-річний хлопець.
- На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
- Вони спільно з працівниками Червоноградської рятувальної станції почали обстежувати прилеглу до річки територію.
- О 16:22 рятувальники знайшли тіло школяра.
- Вони витягнули його на берег і передали медпрацівникам.
- На жаль, лікарі констатували смерть хлопчика
Школяр пішов плавати на річку / Фото ДСНС Львівщини
Рятувальники понад годину його шукали / Фото ДСНС Львівщини
Тіло хлопця виявили у воді / Фото ДСНС Львівщини
Медики констатували смерть дитини / Фото ДСНС Львівщини