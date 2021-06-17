Пішов плавати й зник: на Львівщині потонув 14-річний хлопець – фото

17 червня 2021 , 17:34
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Джерело:

ДСНС Львівщини

У Червонограді 16 червня 14 річний хлопець пішов купатись на річку і зник. Його тіло знайшли рятувальники. На жаль, школяр загинув.

Трагедія трапилась приблизно о 15:18. Хлопця шукали понад годину.

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У Червонограді потонув школяр

  • О 15:18 рятувальникам надійшло повідомлення, що на річці Солокія під час купання зник 14-річний хлопець.
  • На місце події негайно вирушили співробітники ДСНС.
  • Вони спільно з працівниками Червоноградської рятувальної станції почали обстежувати прилеглу до річки територію.
  • О 16:22 рятувальники знайшли тіло школяра.
  • Вони витягнули його на берег і передали медпрацівникам.
  • На жаль, лікарі констатували смерть хлопчика
Зауважте! На Центральному пляжі Запоріжжя 13 червня також потонув 14-річний хлопець. Медики намагались реанімувати школяра протягом 50 хвилин, проте, на жаль, врятувати його не вдалося. Директор Запорізького обласного центру екстреної медичної допомоги Костянтин Малашенко, зазначив, що трагедія трапилася через людську байдужість.


Школяр пішов плавати на річку / Фото ДСНС Львівщини


Рятувальники понад годину його шукали / Фото ДСНС Львівщини


Тіло хлопця виявили у воді / Фото ДСНС Львівщини


Медики констатували смерть дитини / Фото ДСНС Львівщини

Автор: Ольга Котів