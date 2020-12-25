На Львівщині 15 грудня зник 74-річний житель Мостиськ Антон Хваліхвост. Чоловік пішов до лісу за ялинкою. Його тіло випадково знайшли місцеві жителі.

Пенсіонера понад тиждень шукали його рідні, волонтери, правоохоронці та рятувальники. Проте 22 рудня його тіло без ознак життя знайшли у лісі місцеві жителі. Про це повідомила "Львівська мануфактура новин".

Цікаво Погрожували розчавити: на Львівщині екоактивіста прив’язали до лісовоза та побили – фото

Як пенсіонер загинув у лісі

74-річний чоловік виїхав з дому 15 грудня на синьому велосипеді. Своїм родичам він сказав, що поїде до лісу за ялинкою.

Проте чоловік так і не повернувся. Спочатку його шукали рідні та волонтери. Пізніше онук пенсіонера звернувся у поліцію. Так, 18 грудня до пошуків долучилися й правоохоронці.

Тіло чоловіка випадково знайшли місцеві мешканці 22 грудня. У поліції розповіли, що ознак насильницької смерті вони не виявили. Ймовірно, пенсіонер помер від серцевого нападу в першу ніч після зникнення.

Як все було насправді, зараз ніхто не знає. Припускаємо, що чоловік повертався з ялинкою додому, йому стало зле. Коли у людини погіршується самопочуття, вона втрачає орієнтири на місцевості. Мабуть, так було й цього разу,

– розповів координатор пошуково-рятувальної організації SARVA Олексій Геращенко.

Геращенко додав, що тіло пенсіонера знайшли у місці, де його й не шукали – навколо чагарники та болото. Там не було ні ялинок, ні дороги додому. За словами Геращенка, очевидно, чоловік заблукав.



Пенсіонер пішов до лісу за ялинкою та помер / Фото поліції Львівщини