Рятувальники закликають бути уважними та обережними у місцях проживання змій – в лісі, полі, кущах та високій траві. Ні в якому разі не можна брати плазуна у руки, адже тоді укусу не оминути.

До теми На Львівщині жінку та дитину вкусили змії: постраждалі потрапили до лікарні

Ще одного жителя Львівщини вкусила змія

Приблизно о 9:30 у селі Гірне Стрийського району 44-річного чоловіка вкусила змія.

Постраждалого госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.

Він перебуває у стані середнього ступеня важкості.

Зверніть увагу! Якщо ви біля себе побачили змію, потрібно просто спокійно відійти. Окрім цього, вирушаючи на природу, слід одягати високе та щільне взуття, яке плазун не зможе прокусити.



Перша допомога після укусу змії / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Коротко про останні подібні випадки на Львівщині

У 2021 році перший випадок укусу змії на Львівщині трапився 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього ступеня тяжкості.

Другий випадок укусу змії зафіксували 12 травня у селі Хлівчани. Внаслідок зустрічі з плазуном 72-річну жінку також госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.

Вночі 31 травня у Сколівському районі 45-річного чоловіка вкусила змія у руку. Постраждалий потрапив у реанімацію.

У Стрийському районі 8 червня 35-річна жінка також постраждала від укусу змії. Її госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.

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Як вберегтися від укусу змії / Інфографіка ЛОДА