Рятувальники закликають бути уважними та обережними у місцях проживання змій – в лісі, полі, кущах та високій траві. Ні в якому разі не можна брати плазуна у руки, адже тоді укусу не оминути.
До теми На Львівщині жінку та дитину вкусили змії: постраждалі потрапили до лікарні
Ще одного жителя Львівщини вкусила змія
- Приблизно о 9:30 у селі Гірне Стрийського району 44-річного чоловіка вкусила змія.
- Постраждалого госпіталізували у Стрийську центральну районну лікарню.
- Він перебуває у стані середнього ступеня важкості.
Перша допомога після укусу змії / Інфографіка Центру громадського здоров'я
Коротко про останні подібні випадки на Львівщині
- У 2021 році перший випадок укусу змії на Львівщині трапився 28 квітня. Плазун вкусив 39-річного харків'янина. Чоловік потрапив у реанімацію у стані середнього ступеня тяжкості.
- Другий випадок укусу змії зафіксували 12 травня у селі Хлівчани. Внаслідок зустрічі з плазуном 72-річну жінку також госпіталізували у стані середнього ступеня тяжкості.
- Вночі 31 травня у Сколівському районі 45-річного чоловіка вкусила змія у руку. Постраждалий потрапив у реанімацію.
- У Стрийському районі 8 червня 35-річна жінка також постраждала від укусу змії. Її госпіталізували у Сколівську центральну лікарню.
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