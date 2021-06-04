Окрім огорожі, біля водоспаду встановлять попереджувальний знак. Туристи зможуть подивитись на Кам'янку лише з оглядового майданчика.

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Біля водоспаду Кам'янка встановили огорожу

Директор національного парку "Сколівські бескиди" Василь Приндак розповів, що після трагедії, яка трапилась на водоспаді, навколо нього встановлять металеву огорожу. На місці загибелі школяра вже забетонували стовпці та натягнули сітку.

Сьогодні вже встановили забетоновану огорожу. Поки не можу сказати, якої вона довжини. Завтра буде стояти попереджувальний знак про те, що не можна спускатися вниз до води,

– зазначив Приндак.

За його словами, щоб уберегти людей від таких трагічних випадків, подивитися на водоспад можна буде лише внизу з оглядового майданчика. За словами Приндака, до дирекції парку щодо огорожі ніхто раніше не звертався.

"Ми сподіваємося, що більше ніколи не буде таких випадків, але завжди можуть знайтися ті, хто перелізатиме через огорожу", – підсумував директор парку.

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Водоспад очистять від повалених дерев

За інформацією "Вголос" 2 червня у Сколе відбулося позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Дирекцію парку зобов'язали обгородити водоспад у найбільш небезпечних місцях та очистити ріку від дерев та сторонніх предметів.

Окрім цього, до всіх шкіл та туристичних агенцій, які проводять екскурсії до водоспаду Кам'янка, розішлють листи з правилами поведінки в парку. Аналогічний інструктаж проводитимуть усім туристам, які відвідуватимуть "Сколівські бескиди".

Зверніть увагу! За інформацією ТСН, після загибелі 6-класника на водоспаді Кам'янка у львівських школах почали масово скасовувати поїздки. Відтепер екскурсії планують проводити лише у присутності батьків.

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