Після загибелі школяра на водоспаді Кам'янка встановили огорожу

У національному парку "Сколівські бескиди" 2 червня трапилась трагедія. Там під час екскурсії загинув 12-річний хлопчик. 4 червня біля водоспаду Камянка з'явилась огорожа.

Окрім огорожі, біля водоспаду встановлять попереджувальний знак. Туристи зможуть подивитись на Кам'янку лише з оглядового майданчика.

До теми Загибель 6-класника під час екскурсії: у вчительки трапився серцевий напад

Біля водоспаду Кам'янка встановили огорожу

Директор національного парку "Сколівські бескиди" Василь Приндак розповів, що після трагедії, яка трапилась на водоспаді, навколо нього встановлять металеву огорожу. На місці загибелі школяра вже забетонували стовпці та натягнули сітку.

Сьогодні вже встановили забетоновану огорожу. Поки не можу сказати, якої вона довжини. Завтра буде стояти попереджувальний знак про те, що не можна спускатися вниз до води,

– зазначив Приндак.

За його словами, щоб уберегти людей від таких трагічних випадків, подивитися на водоспад можна буде лише внизу з оглядового майданчика. За словами Приндака, до дирекції парку щодо огорожі ніхто раніше не звертався.

"Ми сподіваємося, що більше ніколи не буде таких випадків, але завжди можуть знайтися ті, хто перелізатиме через огорожу", – підсумував директор парку.

Зауважте Вчора виповнилося 12 років, а сьогодні його вже немає, – мама загиблого на водоспаді школяра

Водоспад очистять від повалених дерев

За інформацією "Вголос" 2 червня у Сколе відбулося позачергове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС. Дирекцію парку зобов'язали обгородити водоспад у найбільш небезпечних місцях та очистити ріку від дерев та сторонніх предметів.

Окрім цього, до всіх шкіл та туристичних агенцій, які проводять екскурсії до водоспаду Кам'янка, розішлють листи з правилами поведінки в парку. Аналогічний інструктаж проводитимуть усім туристам, які відвідуватимуть "Сколівські бескиди".

Коротко про загибель школяра під час екскурсії

12-річний учень львівської школи №82 загинув 2 червня об 11:56 під час екскурсії на водоспад Кам'янка.

Хлопчик занадто близько підійшов до води, послизнувся і впав.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, що дорослі намагались витягнути хлопчика з води.

53-річний вчитель, який довгий час перебував у крижаній річці, отримав переохолодження.

6-класника вдалось витягнути лише рятувальникам. Медики намагались реанімувати хлопчика, але, на жаль, він помер.

Мама школяра розповіла, що її син за день до загибелі святкував свій День народження.

Після трагедії у 45-річної класної керівнички трапився серцевий напад. Вона перебуває в реанімації Сколівської ЦРЛ.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Управління освіти ЛМР також створить комісію, яка розслідуватиме деталі трагедії.