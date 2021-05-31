За словами мера Львова Андрія Садового, земельну ділянку під будівництво вже визначили. Крематорій перебуватиме на балансі міста.

До теми У Львові збудують крематорій, – Садовий

У Львові оголосять архітектурний конкурс

Садовий розповів, що у Львові вже підготували весь пакет документів для проведення архітектурного конкурсу на будівництво крематорію. Він розпочнеться у червні.

Плануємо до кінця літа мати візуалізацію, який вигляд матиме крематорій. Наступний крок – через приватно-публічне партнерство визначення найкращого партнера,

– зазначив міський голова.

Проте, за словами Садового, для партнерів буде одна умова – крематорій повинен бути виключно власністю міста, адже він не може перебувати у приватній власності.

"Ми пройшли всі горнила погоджень, є земельна ділянка, рішення прийняті. Ми плануємо, що на кінець 2022 року вийти з об'єктом, який має бути готовим до роботи", – додав мер.

Священники підтримали будівництво крематорію

Садовий зазначив, що кожен львів'янин матиме право вибору. За його словами, є багато випадків, коли людина заповідає, щоб її кремували. Наразі, щоб це виконати, потрібно тіло померлого перевезти до Києва, щоб спалити його там. Після цього прах везуть назад до Львова.

"У світі дуже великий відсоток людей заповідають, щоб їх кремували. Ми перед тим, як це питання винести у публічну площину, мали розмови з усіма нашими владиками, які представляють усі конфесії", – додав Садовий.

За його словами, священнослужителі підтримали ідею будівництва крематорію. Проте вони зазначили, що все ж, за християнськими традиціями, після спалювання прах повинен бути у землі.

Зверніть увагу! У Львові наразі збирають підписи за будівництво крематорію. Петиція вже набрала достатню кількість голосів, проте її все ще можна підтримати, перейшовши за посиланням.