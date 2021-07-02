Плануємо збільшити кількість медичних бригад приблизно до 80, – заступник мера Львова Москаленко

У деяких країнах світу вже зафіксували спалахи нового варіанту коронавірусу. Водночас у Львові вже прийняли рішення щодо збільшення кількості медичних бригад.

Про це розповів перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. У місті планують завчасно підготуватись до випадків нового штаму COVID-19.

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"Ми сьогодні мали спільні комісію ТЕБ та НС, де були всі лікарі "ковідних" закладів, вони готуються, тобто підводять кисень, говоримо про додаткові ліжкомісця", – сказав Москаленко.

У Львові планують вакцинувати від 5 тисяч людей в день

Станом на 2 липня у Льові готують резерв медичних працівників на випадок спалаху нового варіанту вірусу. У жовтні 2020 року схожу підготовку проводили до хвилі коронавірусу, яка відбулась в березні – це дало зможу збалансувати ситуацію в місті. Водночас 2 липня місцева влада Львові прийняла рішення, це про збільшення кількості медичних бригад.

У нас зараз є в місті до 40 бригад, ми плануємо вийти в найближчий період близько (до – 24 канал) 80, а потім підняти ще до 100 медичних бригад, які будуть здійснювати вакцинацію. Тобто щоб від 5 до 10 тисяч людей можна було в день вакцинувати,

– сказав Андрій Москаленко.

Він додав, що наразі місто звертається до установ, щоб в період, коли країна перебуває у зеленій зоні, особливо уважно дотримувались карантинних обмежень.

Андрій Москаленко про ситуацію з вакцинацією у Львові: дивіться відео

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