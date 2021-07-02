Найпоширенішою отруйною змією на Львівщині є гадюка звичайна. Проте невідомо, чи саме вона вкусила постраждалу.

До теми У карпатському селі 30-річну жінку вкусила змія: постраждала – у лікарні

На Львівщині жінку вкусила змія

У селищі Славське 1 липня трапився черговий випадок укусу змії.

Цього разу постраждала 54-річна місцева жителька.

Жінка перебувала у стані середнього ступеня тяжкості.

Медики госпіталізували її у Сколівську центральну районну лікарню.

Зауважте! Перший випадок укусу змії на Львівщині трапився ще 28 квітня. Тоді постраждав 38-річний харків'янин. Загалом за 2 місяці плазуни покусали понад десяток жителів області.

Як вберегтися від укусу змії

Для того, щоб уникнути укусу змії, слід бути надзвичайно обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.

Особливо уважними необхідно бути у місцях, де найчастіше можна зустріти плазунів – високій траві, кущах, лісі тощо.

тощо. Також слід взувати високе, щільне взуття , яке змія не зможе прокусити.

, яке змія не зможе прокусити. Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та ні в якому разі не наближайтесь до нього .

та ні в якому разі . Щоб уникнути укусу, потрібно просто відійти, не роблячи різких рухів.

Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, слід сфотографувати її чи записати відео. Після цього необхідно повідомити про інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА