Найпоширенішою отруйною змією на Львівщині є гадюка звичайна. Проте невідомо, чи саме вона вкусила постраждалу.
До теми У карпатському селі 30-річну жінку вкусила змія: постраждала – у лікарні
На Львівщині жінку вкусила змія
- У селищі Славське 1 липня трапився черговий випадок укусу змії.
- Цього разу постраждала 54-річна місцева жителька.
- Жінка перебувала у стані середнього ступеня тяжкості.
- Медики госпіталізували її у Сколівську центральну районну лікарню.
Як вберегтися від укусу змії
- Для того, щоб уникнути укусу змії, слід бути надзвичайно обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.
- Особливо уважними необхідно бути у місцях, де найчастіше можна зустріти плазунів – високій траві, кущах, лісі тощо.
- Також слід взувати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
- Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та ні в якому разі не наближайтесь до нього.
- Щоб уникнути укусу, потрібно просто відійти, не роблячи різких рухів.
- Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, слід сфотографувати її чи записати відео. Після цього необхідно повідомити про інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.
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