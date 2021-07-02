Найпоширенішою отруйною змією на Львівщині є гадюка звичайна. Проте невідомо, чи саме вона вкусила постраждалу.

До теми У карпатському селі 30-річну жінку вкусила змія: постраждала – у лікарні

На Львівщині жінку вкусила змія

  • У селищі Славське 1 липня трапився черговий випадок укусу змії.
  • Цього разу постраждала 54-річна місцева жителька.
  • Жінка перебувала у стані середнього ступеня тяжкості.
  • Медики госпіталізували її у Сколівську центральну районну лікарню.

Як вберегтися від укусу змії

  • Для того, щоб уникнути укусу змії, слід бути надзвичайно обережними та пильними, вирушаючи у ліс чи на природу.
  • Особливо уважними необхідно бути у місцях, де найчастіше можна зустріти плазунів – високій траві, кущах, лісі тощо.
  • Також слід взувати високе, щільне взуття, яке змія не зможе прокусити.
  • Якщо ви побачили плазуна поряд із собою, не панікуйте та ні в якому разі не наближайтесь до нього.
  • Щоб уникнути укусу, потрібно просто відійти, не роблячи різких рухів.
  • Якщо ж ви побачили змію в межах населеного пункту, слід сфотографувати її чи записати відео. Після цього необхідно повідомити про інцидент ДСНС. Тоді на місце скерують серпентологів, які виловлять плазуна.

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Перша допомога при укусі змії / Інфографіка ЛОДА