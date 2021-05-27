Робитимуть 500 щеплень щодня: кого на "Арені Львів" першими вакцинуватимуть від COVID-19

На "Арені Львів" 29 травня відкриють перший в Україні центр вакцинації проти коронавірусу. Він працюватиме лише у вихідні дні, проте там робитимуть по 500 щеплень щодня.

Центр працюватиме повний робочий день. Щеплення проводитимуть 4 бригади – 2 працюватимуть до обіду і 2 – після.

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Центр вакцинації запрацює з 29 травня

На "Арені Львів", що розташований на вулиці Стрийській, з 29 травня запрацює великий центр вакцинації від коронавірусу. За словами координатора з вакцинації у Львівській області Олега Когута, його відкриття відбудеться приблизно о 10:00. Центр працюватиме упродовж усього робочого дня, проте лише в суботу та неділю.

Першими на "Арені Львів" вакцинуватимуть людей віком понад 60 років. В якій саме частині стадіону розгорнуть центр вакцинації, поки невідомо. Проте Когут зазначив, що до щеплень залучать 4 бригади працівників.

По дві бригади працюватимуть до обіду, й по стільки ж – після обіду. Загалом до вакцинації буде залучено близько 10 працівників, хоча усе залежатиме від навантаження,

– зазначив він.

У бригади входитимуть лікарі, медсестри та студенти медичних вишів, які спостерігатимуть за людьми після вакцинації. За словами Когута, у вихідні в центрі вакцинуватимуть по 500 людей щодня.

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"Арена Львів" – найкраще місце для відкриття центру

Когут розповів, що велика площа "Арени Львів" дозволяє належним чином розмістити медичну частину та щепити велику кількість людей.

"Одна з вимог для організації вакцинації населення – відповідність певним площам. Категорія стадіону підходить чи не найкраще", – зазначив координатор.

За його словами, на вакцинацію до центру зможуть пройти лише ті, хто записався на щеплення через портал "Дія". Загалом у цю чергу вже записалися приблизно 23 тисячі людей різного віку. Від сьогодні працівники лабораторного центру вже почали їм телефонувати та запрошувати на вакцинацію.

Щоб уникнути скупчень людей, охочих запрошують прийти на конкретну годину. У середньому для проведення щеплення одній людині потрібно 3 – 5 хвилин.

"На порталі "Дія" ведеться сепарування у залежності від категорійності осіб. Наприклад, зараз ми запрошуємо до вакцинації осіб, старших 60 років. Хтось відмовляється, хтось уже провакцинувався, але більшість все ж зголошується", – наголосив Когут.

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Щеплення робитимуть препаратом CoronaVac

За словами Когута, щеплення на "Арені Львів" робитимуть вакциною CoronaVac, яку виготовляють у Китаї. Він наголосив, що все проходитиме швидко та безпечно. Кожна бригада використовуватиме сумку-холодильник, яка підтримує необхідну температуру вакцини упродовж 4 – 6 годин.

Якщо врахувати те, що до обіду будуть працювати 2 бригади й стільки ж після обіду, то проблем з дотриманням холодового ланцюга не буде,

– додав координатор.

Записатися на вакцинацію через портал "Дія" може кожна людина віком від 18 років.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу