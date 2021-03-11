На Львівщині водій вантажівки побачив на узбіччі 2 працівників компанії Onur та збив їх. Один з чоловіків загинув на місці аварії, а інший – отримав важкі травми. Суд виніс вирок винуватцю ДТП.

ДТП трапилась 14 вересня 2020 року біля Самбора. Водій не міг пояснити, чому наїхав на дорожників.

Читайте також Кинувся під колеса: у Львові патрульні оштрафували пішохода – відео

Водій помітив робітників й все ж наїхав на них

На трасі Львів – Самбір – Ужгород 51-річний водій вантажівки "ГАЗ" виїхав на узбіччя.

Там він збив 2 дорожників, які виконували роботи.

Внаслідок ДТП 26-річний житель Самбора загинув на місці, а 45-річний житель району отримав важкі травми.

У суді водій розповів, що того дня на трасі виконували ремонтні роботи, тому рух був реверсний.

Під'їжджаючи до узбіччя, де й трапилась аварія, чоловік помітив 2 дорожників.

Проте він не міг пояснити, чому та як наїхав на чоловіків.

Водій вантажівки повністю визнав свою провину.

За словами постраждалого, якому вдалось вижити у ДТП, вранці 14 вересня він разом з колегою йшов узбіччям у світловідбивних жилетах.

Раптом чоловік відчув сильний удар від автівки та впав у канаву.

Суд виніс водієві вирок

Суддя Самбірського міськрайонного суду Ігор Казан, враховуючи обставини справи, визнав водія вантажівки винним у "порушенні правил дорожнього руху, що призвели до смерті чи заподіяли тілесні ушкодження". Чоловікові призначили покарання – 5 років у в'язниці з забороною керувати транспортом на 2 роки.

Окрім цього, чоловік повинен сплатити 4,9 тисячі гривень судових витрат. Обвинувачений ще може подати апеляцію на це рішення суду.