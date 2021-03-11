Побачив робітників на узбіччі й збив їх: суд виніс вирок водієві вантажівки

Джерело:ZAXID.NET
На Львівщині водій вантажівки побачив на узбіччі 2 працівників компанії Onur та збив їх. Один з чоловіків загинув на місці аварії, а інший – отримав важкі травми. Суд виніс вирок винуватцю ДТП.
ДТП трапилась 14 вересня 2020 року біля Самбора. Водій не міг пояснити, чому наїхав на дорожників.
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Суддя Самбірського міськрайонного суду Ігор Казан, враховуючи обставини справи, визнав водія вантажівки винним у "порушенні правил дорожнього руху, що призвели до смерті чи заподіяли тілесні ушкодження". Чоловікові призначили покарання – 5 років у в'язниці з забороною керувати транспортом на 2 роки.
Окрім цього, чоловік повинен сплатити 4,9 тисячі гривень судових витрат. Обвинувачений ще може подати апеляцію на це рішення суду.