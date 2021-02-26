Побічних реакцій не зафіксували: у Львові продовжують вакцинувати медиків

Львів 25 лютого отримав 42,2 тисячі доз вакцини від коронавірусу Covishield, яку виготовляють за ліцензією компанії Oxford/AstraZeneca. Тоді ж почався перший етап вакцинації. Медики розповіли, що поки ніяких побічних реакцій після щеплення не зафіксували.

У Львові 25 лютого вакцинували 50 медпрацівників. На вакцинацію 26 лютого записались близько 80 медиків.

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У медиків немає побічних реакцій після вакцинації

У Львові вже другий день поспіль вакцинують медпрацівників лікарень, у яких лікують хворих на коронавірус. Першими щеплення від COVID-19 отримали медики Львівської обласної інфекційної лікарні.

Директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис розповів, що поки жодних побічних реакцій після вакцинації у медиків не було. Слова посадовця підтвердив директор Львівської обласної інфекційної лікарні, головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко, який одним із перших отримав дозу вакцини Covishield. Медик розповів, що почувається добре.

Ні вчора, ні сьогодні жодних побічних реакцій у мене не було. Вранці розпитав про самопочуття наших працівників, які вчора вакцинувалися. Ні підвищеної температури, ні поганого самопочуття, ні болю у місці уколу ні в кого не було,

– зазначив Федоренко.

Медик сподівається, що все буде добре, адже вакцина пройшла клінічні випробування і її випускає відомий концерн. За словами Федоренка, лише вакцинація може зупинити поширення коронавірусу.

У Львові продовжують вакцинувати медиків

У Львові продовжують вакцинувати медпрацівників лікарень, у яких лікують хворих на COVID-19. Мобільна бригада 26 лютого проводитиме щеплення медикам 8 міської клінічної лікарні. На вакцинацію записались близько 80 людей.

Наразі у Львові вакцинацію проводить одна мобільна бригада, медики якої пройшли відповідне сертифіковане навчання в Києві щодо роботи з вакциною Covishield.

На початку наступного тижня на навчання до столиці поїдуть регіональні тренери. Після повернення вони поділяться здобутими знаннями з членами 14 мобільних бригад. Тож наприкінці тижня темпи вакцинації від коронавірусу повинні пришвидшитися.

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Коротко про вакцинацію в Україні

В Україні 24 лютого розпочалась вакцинація від коронавірусу.

Державний експертний центр МОЗ зафіксував 7 "несприятливих подій після імунізації" – один – у Чернігівській області та 6 – у Черкаській. Усі вони були серйозні.

Загалом станом на 26 лютого вакцинували 1338 людей.

В Україні протягом останніх днів зафіксували зростання кількості хворих на коронавірус.

Станом на 26 лютого в країні підтвердили понад 8 тисяч нових випадків інфікування COVID-19.

Протягом доби госпіталізували 2762 людини, а від ускладнень коронавірусу померли 146 хворих.



Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу