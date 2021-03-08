У Львові вуличний музикант Максим Вітошинський втрапив у мовний скандал, який переріс у бійку. Інцидент набув значного розголосу, тож юнак вирішив розповісти й свою версію подій.

Не дивно, що у музиканта передусім вирішили все розпитати журналісти російськомовного видання "Страна". Цікаво, що це саме те медіа, у якому в січні 2021 року було "найбільше матеріалів з маніпуляціями" про запровадження обслуговування українською мовою (за даними дослідження Інституту масової інформації).

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Мовний інцидент у Львові: версія музиканта, який співав російські пісні

Максим Вітошинський, розповів, що у день перед інцидентом він співав на площі, якась пара замовила пісню Висоцького про Одесу. Після її виконання (а ця пісня, зрозуміло, російською) музиканту зробили зауваження: що це неправильно – у центрі Львова співати російською мовою.

Я вважаю, що у творчості немає мови. Я – російськомовний українець. А мій дідусь – Роман Зенонович Вітошинський, народний артист України,

– заявив хлопець.

Роман Вітошинський – видатний український оперний співак (роки життя 1940 – 2019), ліричний тенор, уродженець Тернопільської області. Закінчив Львівську консерваторію у 1969, а рік перед тим став солістом Львівського театру опери та балету. Народний артист України – з 1990.

Наступного дня після цих подій до Максима, за його словами, "підлетіли семеро людей", які "почали все трощити". Що цікаво, хлопець вважає ситуацію провокацією: "Я часто співаю російські пісні та все всім подобається. Ми думаємо, що це була провокація". У нападі він звинувачує організацію "Сокіл", яка є молодіжним крилом партії "Свобода".

Справедливості заради, у мережі справді є достатньо відео, які засвідчують виступи Максима Вітошинського російською мовою у Львові. І жодних претензій у цих відео до музиканта не зафіксовано.

"У мене проукраїнська позиція. Я не несу проросійських меседжів. Але продовжу співати російською. Тому що всі претензії до мене не мають законного обгрунтування", – заявив у підсумку 20-річний музикант.

Чому музиканту зробили зауваження щодо пісень російською

Учасниця тих подій Вікторія Шевчук 4 березня оприлюднила у тіктоку відео з підписом: "Мені боляче за цю країну та людей, які віддали своє життя за оце".

Відео засвідчило, як дівчина підійшла до вуличних музикантів та попросила припинити співати пісні мовою агресора у громадському місці. На що отримала категоричну та грубу відмову.

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