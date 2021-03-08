Побитий у Львові за російські пісні вуличний музика виявився онуком народного артиста
У Львові вуличний музикант Максим Вітошинський втрапив у мовний скандал, який переріс у бійку. Інцидент набув значного розголосу, тож юнак вирішив розповісти й свою версію подій.
Джерело:24 канал
Не дивно, що у музиканта передусім вирішили все розпитати журналісти російськомовного видання "Страна". Цікаво, що це саме те медіа, у якому в січні 2021 року було "найбільше матеріалів з маніпуляціями" про запровадження обслуговування українською мовою (за даними дослідження Інституту масової інформації).
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Мовний інцидент у Львові: версія музиканта, який співав російські пісні
Максим Вітошинський, розповів, що у день перед інцидентом він співав на площі, якась пара замовила пісню Висоцького про Одесу. Після її виконання (а ця пісня, зрозуміло, російською) музиканту зробили зауваження: що це неправильно – у центрі Львова співати російською мовою.
Я вважаю, що у творчості немає мови. Я – російськомовний українець. А мій дідусь – Роман Зенонович Вітошинський, народний артист України,
– заявив хлопець.
Наступного дня після цих подій до Максима, за його словами, "підлетіли семеро людей", які "почали все трощити". Що цікаво, хлопець вважає ситуацію провокацією: "Я часто співаю російські пісні та все всім подобається. Ми думаємо, що це була провокація". У нападі він звинувачує організацію "Сокіл", яка є молодіжним крилом партії "Свобода".
Справедливості заради, у мережі справді є достатньо відео, які засвідчують виступи Максима Вітошинського російською мовою у Львові. І жодних претензій у цих відео до музиканта не зафіксовано.
"У мене проукраїнська позиція. Я не несу проросійських меседжів. Але продовжу співати російською. Тому що всі претензії до мене не мають законного обгрунтування", – заявив у підсумку 20-річний музикант.
Чому музиканту зробили зауваження щодо пісень російською
Учасниця тих подій Вікторія Шевчук 4 березня оприлюднила у тіктоку відео з підписом: "Мені боляче за цю країну та людей, які віддали своє життя за оце".
Відео засвідчило, як дівчина підійшла до вуличних музикантів та попросила припинити співати пісні мовою агресора у громадському місці. На що отримала категоричну та грубу відмову.
Початок історії про інцидент у Львові Горлали пісні російською: перехожі побили вуличних музикантів – відео
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