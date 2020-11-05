Побив до смерті: на Львівщині син вбив свого батька – фото
Поліція 4 листопада за гарячими слідами затримала 39-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві власного батька – чоловіка забили до смерті.
Інцидент трапився у селі Верхнє Турківського району. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як син вбив свого батька
- До поліції близько 6:30 зателефонували місцеві жителі.
- Вони розповіли, що знайшли у будинку тіло 69-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.
- На місце виклику приїхали правоохоронці. Вони встановили, що до смерті місцевого жителя причетний його 39-річний син.
- Він, ймовірно, й побив пенсіонера та втік з дому. Проте поліцейські затримали зловмисника у тому ж селі.
- Батько та син жили разом. Перед вбивством чоловіки сильно посварились.
- Проте причину сварки у поліції не повідомили.
Що загрожує чоловікові за вбивство батька
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статі передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Поліцейські затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини
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