Поліція 4 листопада за гарячими слідами затримала 39-річного чоловіка. Його підозрюють у вбивстві власного батька – чоловіка забили до смерті.

Інцидент трапився у селі Верхнє Турківського району. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як син вбив свого батька

До поліції близько 6:30 зателефонували місцеві жителі.

Вони розповіли, що знайшли у будинку тіло 69-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті.

На місце виклику приїхали правоохоронці. Вони встановили, що до смерті місцевого жителя причетний його 39-річний син.

Він, ймовірно, й побив пенсіонера та втік з дому. Проте поліцейські затримали зловмисника у тому ж селі.

Батько та син жили разом. Перед вбивством чоловіки сильно посварились.

Проте причину сварки у поліції не повідомили.

Що загрожує чоловікові за вбивство батька

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статі передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Поліцейські затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.



Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід / Фото поліції Львівщини