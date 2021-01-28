Побив до смерті: у Львові чоловік вбив власну матір – фото
У Львові чоловік побив до смерті власну матір / Поліція Львівщини
У Львові 26 січня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який побив до смерті власну 81-річну матір. Тіло загиблої знайшла донька, яка прийшла провідати жінку.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік побив матір під час сварки. За такий злочин йому загрожує до 10 років за ґратами.
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Як чоловік вбив матір
- Правоохоронцям 26 січня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Медової Печери виявили тіло 81-річної жінки зі слідами насильницької смерті.
- Тіло загиблої знайшла її донька, яка прийшла провідати матір.
- На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.
- Тіло пенсіонерки скерували на експертизу.
- Там медики встановили, що смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, які їй завдали напередодні.
- Правоохоронці з'ясували, що саме 52-річний син, який проживав разом з матір'ю у квартирі, побив її під час сварки.
Під час сварки чоловік побив до смерті власну матір / Фото поліції Львівщини
Що загрожує львів'янину за вбивство матері
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує покарання – від 7 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.
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