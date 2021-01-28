Побив до смерті: у Львові чоловік вбив власну матір – фото

У Львові 26 січня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який побив до смерті власну 81-річну матір. Тіло загиблої знайшла донька, яка прийшла провідати жінку.

Джерело: поліція Львівщини

Чоловік побив матір під час сварки. За такий злочин йому загрожує до 10 років за ґратами.

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Як чоловік вбив матір

Правоохоронцям 26 січня надійшло повідомлення про те, що у квартирі одного з будинків на вулиці Медової Печери виявили тіло 81-річної жінки зі слідами насильницької смерті.

Тіло загиблої знайшла її донька, яка прийшла провідати матір.

На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.

Тіло пенсіонерки скерували на експертизу.

Там медики встановили, що смерть жінки настала внаслідок тілесних ушкоджень, які їй завдали напередодні.

Правоохоронці з'ясували, що саме 52-річний син, який проживав разом з матір'ю у квартирі, побив її під час сварки.



Під час сварки чоловік побив до смерті власну матір / Фото поліції Львівщини

Що загрожує львів'янину за вбивство матері

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує покарання – від 7 до 10 років за ґратами.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.