Побив до смерті: у Львові чоловік вбив власну матір – фото

У Львові 26 січня правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який побив до смерті власну 81-річну матір. Тіло загиблої знайшла донька, яка прийшла провідати жінку.
Джерело: поліція Львівщини
Чоловік побив матір під час сварки. За такий злочин йому загрожує до 10 років за ґратами.
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Під час сварки чоловік побив до смерті власну матір / Фото поліції Львівщини
Слідчі повідомили чоловікові про підозру в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Йому загрожує покарання – від 7 до 10 років за ґратами.
Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Невдовзі суд обере зловмиснику запобіжний захід.