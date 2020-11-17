Побив до смерті: у Львові під час пиятики чоловік вбив свого гостя – фото
У Львові 17 листопада чоловік побив до смерті свого знайомого, який прийшов до нього в гості. Зловмисника затримали. Йому загрожує тюремне ув'язнення.
Чоловіки посварились під час пиятики. Внаслідок бійки постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як зловмисник вбив свого гостя
- Близько 9 години ранку медики зателефонували до поліції. Вони розповіли, що в квартирі одного з будинків на вулиці Зубрівській бригада швидкої знайшла мертвого чоловіка.
- Медики встановили, що він помер від травм голови. На місце виклику приїхали правоохоронці.
- Вони з'ясували, що саме власник квартири побив до смерті свого гостя.
- Між 37-річним львів'янином та його знайомим близько 3 години ночі виник конфлікт під час пиятики.
- Внаслідок бійки чоловік, особу якого ще не встановили правоохоронці, помер.
Конфлікт між чоловіками виник близько 3:00 / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі слідчі проводять досудове розслідування.
37-річний львів'янин побив до смерті свого гостя / Фото поліції Львівщини
Поліція затримала зловмисника / Фото поліції Львівщини
Чоловікові загрожує від 7 до 15 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини
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