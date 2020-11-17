У Львові 17 листопада чоловік побив до смерті свого знайомого, який прийшов до нього в гості. Зловмисника затримали. Йому загрожує тюремне ув'язнення.

Чоловіки посварились під час пиятики. Внаслідок бійки постраждалий отримав травми, які були несумісні з життям. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисник вбив свого гостя

Близько 9 години ранку медики зателефонували до поліції. Вони розповіли, що в квартирі одного з будинків на вулиці Зубрівській бригада швидкої знайшла мертвого чоловіка.

Медики встановили, що він помер від травм голови. На місце виклику приїхали правоохоронці.

Вони з'ясували, що саме власник квартири побив до смерті свого гостя.

Між 37-річним львів'янином та його знайомим близько 3 години ночі виник конфлікт під час пиятики.

Внаслідок бійки чоловік, особу якого ще не встановили правоохоронці, помер.



Конфлікт між чоловіками виник близько 3:00 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років за ґратами.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування.



37-річний львів'янин побив до смерті свого гостя / Фото поліції Львівщини



Поліція затримала зловмисника / Фото поліції Львівщини



Чоловікові загрожує від 7 до 15 років у в'язниці / Фото поліції Львівщини