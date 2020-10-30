У Львові 29 жовтня жорстоко вбили 32-річну жінку. Під час сварки знайомий побив її до смерті. Правоохоронці вже затримали чоловіка.

Вбивство трапилось в одному з будинків на вулиці Патона. Від побоїв жінка померла на місці. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як чоловік побив львів’янку до смерті

Між 32-річною львів’янкою та 34-річним жителем Яворівщини вночі 29 жовтня виник конфлікт.

Правоохоронці встановили, що під час сварки чоловік жорстоко побив свою жертву. Від побоїв жінка померла на місці.

Небайдужі львів’яни зателефонували до поліції.

Вони розповіли, що у квартирі на вулиці Патона знайшли тіло жінки без ознак життя.

Правоохоронці виїхали на місце виклику. Вони виявили на тілі загиблої численні сліди побоїв.



У Львові знайомий побив львів'янку до смерті / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

На пошуки чоловіка вирушили поліцейські, оперативники карного розшуку, експерти, кінолог та співробітники інших служб поліції.

Правоохоронці встановили, що чоловік, який побив до смерті львів’янку, раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Зловмисника знайшли та повідомили йому про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 15 років у в’язниці.

Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування