У Львові 18 лютого правоохоронці затримали ймовірного вбивцю львів'янки. За інформацією слідства, чоловік побив жінку до смерті під час пиятики.

Інцидент трапився близько 3:00 у квартирі на проспекті Свободи. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

До теми У Львові знайшли тіло чоловіка з ранами на шиї: поліція розслідує вбивство – фото

Як загинула жінка

Близько 3 години ночі правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків швидкої меддопомоги.

Лікарі розповіли, що в одній з квартир на проспекті Свободи, що у центрі Львова, знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.

На місце події негайно виїхали правоохоронці.

Як встановили слідчі, напередодні, близько 21:00, під час спільного розпивання алкоголю 37-річний чоловік побив свою співмешканку, 42-річну львів'янку.

Після цього він пішов спати.

Коли прокинувся, то побачив, що жінка вже не дихає.

Тож він викликав швидку, лікарі якої засвідчили смерть львів'янки.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.