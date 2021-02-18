Побив жінку до смерті та пішов спати: у Львові затримали ймовірного вбивцю
У Львові затримали чоловіка, який побив до смерті свою співмешканку / Фото з відкритих джерел
У Львові 18 лютого правоохоронці затримали ймовірного вбивцю львів'янки. За інформацією слідства, чоловік побив жінку до смерті під час пиятики.
Джерело:поліція Львівщини
Інцидент трапився близько 3:00 у квартирі на проспекті Свободи. Правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Як загинула жінка
- Близько 3 години ночі правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків швидкої меддопомоги.
- Лікарі розповіли, що в одній з квартир на проспекті Свободи, що у центрі Львова, знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
- На місце події негайно виїхали правоохоронці.
- Як встановили слідчі, напередодні, близько 21:00, під час спільного розпивання алкоголю 37-річний чоловік побив свою співмешканку, 42-річну львів'янку.
- Після цього він пішов спати.
- Коли прокинувся, то побачив, що жінка вже не дихає.
- Тож він викликав швидку, лікарі якої засвідчили смерть львів'янки.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.
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