Побив жінку до смерті та пішов спати: у Львові затримали ймовірного вбивцю

Джерело:поліція Львівщини
У Львові 18 лютого правоохоронці затримали ймовірного вбивцю львів'янки. За інформацією слідства, чоловік побив жінку до смерті під час пиятики.
Інцидент трапився близько 3:00 у квартирі на проспекті Свободи. Правоохоронці проводять досудове розслідування.
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Слідчі відкрили кримінальне провадження за "нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років.
Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.