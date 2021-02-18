Побив жінку до смерті та пішов спати: у Львові затримали ймовірного вбивцю

18 лютого 2021 , 13:13
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Джерело:

поліція Львівщини

У Львові 18 лютого правоохоронці затримали ймовірного вбивцю львів'янки. За інформацією слідства, чоловік побив жінку до смерті під час пиятики.

Інцидент трапився близько 3:00 у квартирі на проспекті Свободи. Правоохоронці проводять досудове розслідування.

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Як загинула жінка

  • Близько 3 години ночі правоохоронцям надійшло повідомлення від медиків швидкої меддопомоги.
  • Лікарі розповіли, що в одній з квартир на проспекті Свободи, що у центрі Львова, знайшли тіло жінки з ознаками насильницької смерті.
  • На місце події негайно виїхали правоохоронці.
  • Як встановили слідчі, напередодні, близько 21:00, під час спільного розпивання алкоголю 37-річний чоловік побив свою співмешканку, 42-річну львів'янку.
  • Після цього він пішов спати.
  • Коли прокинувся, то побачив, що жінка вже не дихає.
  • Тож він викликав швидку, лікарі якої засвідчили смерть львів'янки.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої". Санкція статті передбачає покарання – від 7 до 10 років.

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі йому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Досудове розслідування триває.