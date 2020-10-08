Співробітники управління податкової служби у Львівській області систематично брали хабарі з місцевих підприємців. За певну суму грошей податківці обіцяли покривати порушення у виробництві та правилах продажу підакцизних товарів.

СБУ викрила систематичне хабарництво, повідомили у пресслужбі відомства. Затримання відбулось, коли співробітників податкової служби отримували черговий хабар. Цього разу – 700 доларів.

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Хабарі періодично брали саме кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За гроші вони обіцяли виробникам цієї продукції ігнорувати порушення.

Після затримання у приміщенні управління податкової служби провели обшуки. Проти посадових осіб відкрили кримінальну справу. Правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до схеми осіб.



Податківців затримали на хабарі / Фото СБУ

До теми! Варто зазначити, що українські податківці часто потрапляють у скандали з хабарями. Зокрема, неабиякого розголосу набрала ситуація з очільницею Одеської обласної податкової Наталією Чеботарьовою. У січні 2020 року її затримали, коли Чеботарьова давала хабар у прокуратурі. За 25 тисяч доларів ті повинні були не втручатися у роботу податківців. Детальніше про інцидент – читайте тут.