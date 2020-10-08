Податківці Львівщини за гроші покривали підприємців: СБУ спіймала їх на черговому хабарі – фото
Співробітники управління податкової служби у Львівській області систематично брали хабарі з місцевих підприємців. За певну суму грошей податківці обіцяли покривати порушення у виробництві та правилах продажу підакцизних товарів.
СБУ викрила систематичне хабарництво, повідомили у пресслужбі відомства. Затримання відбулось, коли співробітників податкової служби отримували черговий хабар. Цього разу – 700 доларів.
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Хабарі періодично брали саме кілька інспекторів відділу контролю за обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів. За гроші вони обіцяли виробникам цієї продукції ігнорувати порушення.
Після затримання у приміщенні управління податкової служби провели обшуки. Проти посадових осіб відкрили кримінальну справу. Правоохоронці намагаються встановити усіх причетних до схеми осіб.
Податківців затримали на хабарі / Фото СБУ