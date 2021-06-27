Не розрахував сил: подробиці про 23-річного бігуна, який помер під час марафону у Львові

У Львові під час півмарафону 27 червня помер 23-річний учасник. Хлопцю стало погано за 200 метрів до фінішу біля пам'ятника Тарасові Шевченкові. Виявилось, що він не був аматором, а такий марафон для нього був не першим.

Організатори півмарафону спочатку оголосили про припинення змагань. Пізніше вони продовжились, але за зміненим маршрутом.

До речі Не добіг 200 метрів: у Львові під час півмарафону помер 23-річний хлопець

Що відомо про загиблого хлопця

Імя загиблого не називають. Відомо, що хлопець не був аматором. Раніше він неодноразово брав участь у схожих змаганнях в інших містах. Наприклад, генеральний менеджер Run Ukraine Дмитро Чернізький повідомив, що юнак у 2019 році пробіг марафон у Києві.

Хлопець біг дуже швидко

За словами Чернізького, хлопець хотів покращити свій результат. Він дуже швидко біг. Наприклад, 15 кілометрів подолав всього за 1 годину 15 хвилин.

Добігаючи, хлопець втратив свідомість. Медики проводили реанімацію майже годину,

– розповів Чернізький.

Волонтери розповіли, що хлопець раптово впав. Він важко дихав, а пульс був дуже слабким. Через певний час дихання стало зупинятися.

Зазначили, що перед тим у нього не було ніяких скарг.

Учасниця марафону Наталія Сколоздра на своїй фейсбук-сторінці зазначила, що на останньому кілометрі побачила, як людині роблять непрямий масаж серця. Це був загиблий юнак.

Чому хлопець помер

Остаточна причина смерті наразі невідома. Однак, за попередньою інформацією, як пише 032.ua, хлопець мав хронічні захворювання. Щоправда, проблем із серцем не було.

На місці працює поліція. З'ясовують, чи була причиною смерті спека, повідомляє "Сьогодні".

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