Лікарка не звернула уваги на тривожні симптоми породіллі. За висновком патологоанатома, новонароджений помер від удушення при пологах.

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Подружжя звинувачує лікарку в смерті сина

Подружжя Олени та Максима Чередєєвих звернулося зі скаргою до департаменту охорони здоров'я ЛОДА на лікарку акушер-гінеколога Пустомитівської ЦРЛ Анну Марич. Також вони написали на неї заяву в поліцію. Лікарка у квітні приймала у львів'янки пологи. Попри здорову вагітність, хлопчик помер на 3 день після народження.

Олена Чередєєва розповіла, що спочатку не планувала народжувати у Пустомитах. Проте склалось так, що родина була змушена переїхати до батьків у село біля Пустомитів. У їхній львівській квартирі тривав ремонт, адже подружжя готувалось до народження сина.

В мене не було страхів народжувати у районній лікарні, я там першу дитину народила і все було добре,

– зазначила жінка.

Вагітність у 34-річної львів'янки проходила добре. Жодних патологій у неї не було. За кілька днів до запланованої дати пологів, 16 квітня, жінка відчула, що її дитина не рухається в утробі. Тож вона одразу звернулась до акушера-гінеколога Анни Марич, у якої хотіла народжувати.

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Гінекологиня не звернула уваги на тривожні симптоми

Олена Чередєєва розповіла, що лікарка оглянула її та сказала, що матка поки недостатньо відкрилась, щоб народжувати. Проте жінка помітила, що рукавичка у лікарки була вся у крові темно-бурого кольору.

"Крові було багато і це мене вразило. Потім вона послухала серцебиття дитини, сказала, що воно є. За словами лікарки, дитина притихла, бо готується і набирається сил перед пологами", – додала породілля.

Того дня гінекологиня заспокоїла львів'янку. Вона сказала, що все гаразд і скерувала жінку додому. Через 2 дні, 19 квітня, у вагітної почалися легкі перейми, тож вона зразу ж зателефонувала до акушерки. Жінка розповіла лікарці, що, окрім цього, у неї є якісь темні виділення.

"Лікарка спитала, чи є перейми. Я сказала, що перейми є, але нерегулярні, то сильніші, то легші. Лікарка мені порадила бути вдома, стежити за регулярністю перейм через мобільний додаток і протягом дня, щоб сильно не боліло, приймати ношпу", – зазначила львів'янка.

Гінекологиня сказала жінці, що їй ще не час народжувати. Проте львів'янка все ж поїхала у лікарню. В медзакладі вона знову зателефонувала Анні Марич, проте та сказала, що її немає на роботі.

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В породіллі відійшли води темного кольору

Львів'янка розповіла, що й у той день її знову скерували додому та порадили пити ношпу, якщо щось болітиме. За словами гінекологині, у жінки могли бути лише тренувальні перейми, тож потреби в госпіталізації буцімто не було.

Жінка повернулася додому, а рано вранці 20 квітня, приблизно о 5:00, у неї відійшли води темно-бурого кольору. Олена Чередєєва негайно поїхала до лікарні. Тоді вагітна нарешті потрапила на огляд до Анни Марич. Акушерка одразу скерувала її у пологовий зал. Через кілька годин львів'янка народила хлопчика вагою 3 кілограми та зростом 52 сантиметри.

Він народився і не рухався. Я на нього дивлюся, а він такого зелено-гірчичного кольору, як лавровий лист. Я спитала в лікаря чи син живий, а всі, хто був в палаті, стали й дивляться на нього і нічого не роблять

– згадує жінка.

Після цього новонародженому обрізали пуповину. Він зробив перший вдих і почав задихатися.

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Дитина в утробі наковталась власних випорожнень

Пізніше стало зрозуміло, що дитина випорожнилася внутрішньоутробно. Саме тому в жінки відійшли темні води.

"Ще в утробі він ковтав цей меконій (перші фекалії новонародженої дитини), цей бруд йому потрапив в ніс, в рот. І коли він зробив перший вдих, той меконій заблокував йому дихання", – зазначила породілля.

До палати збіглися й інші лікарі. Туди також прийшла завідувачка відділення Валентина Оленюк. Медики намагалися інтубувати дитину та поставити у трахею трубку, щоб відновити дихання. За словами породіллі, реанімаційні заходи відбувалися приблизно 30 хвилин.

Немовляті робили масаж серця, розтирали легені та кололи адреналін. Врешті лікарям вдалось вставити трубку і хлопчик почав дихати.

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Патологоанатом встановив, що дитина була здорова

Зі Львова у Пустомити через 2 години після народження за немовлям приїхав реанімобіль. Новонародженого відвезли в ОХМАТДИТ. У львівській лікарні стан хлопчика намагалися стабілізувати, проте, на жаль, він помер через 3 дні, 23 квітня.

Згідно з висновком патологоанатома, дитина була здорова. Причиною смерті новонародженого стала гостра асфіксія, удушення після пологів і постреанімаційний синдром, який зашкодив усім органам.

"У нього були уражені легені, печінка і ще гематома на голові. У висновку вказано, що причина смерті – удушення при народженні", – розповіла львів'янка.

Родина переконана, що новонародженому невчасно прочистили дихальні шляхи. Окрім цього, темні та брудні виділення, про які жінка повідомляла гінекологиню за кілька годин до пологів, повинні були б насторожити Анну Марич. Подружжя впевнене, що акушерка діяла легковажно і відтягувала госпіталізацію. На їхню думку, хлопчик помер саме внаслідок таких її дій.

Анна Марич не хоче коментувати цю трагедію. Почувши запитання журналістів, вона одразу кинула слухавку і більше на зв'язок не виходила. Завідувачка пологового відділення Валентина Оленюк також не захотіла пояснити ситуацію. Вона кинула слухавку, не встигнувши дослухати запитання журналістки.

Заступниця керівника департаменту охорони здоров'я ЛОДА Ірина Шурпак розповіла, що незабаром створять робочу групу, яка проаналізує загибель немовляти. Наразі слідчі вже відкрили кримінальне провадження за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Правоохоронці проводять розслідування.