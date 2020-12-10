Гірники шахти "Лісова" протестували через заборгованість зарплати. 75 шахтарів провели під землею півтори доби. Проте їх все ж вдалось вмовити піднятись на поверхню через погане почуття деяких гірників.

Гірники шахти "Лісова" завершили підземний страйк через ознаки ГРВІ серед працівників. Шахтарі піднялись на поверхню 10 грудня. Про це у фейсбуці повідомив голова незалежної профспілки гірників Михайло Волинець.

До теми Гірники шахти "Лісова" на Львівщині спустилися під землю і влаштували протест: що відомо

Що відомо про протест гірників шахти "Лісова"

75 гірників шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля" 8 грудня спустились у шахту та відмовились працювати. Так вони протестували проти заборгованості зарплати за вересень – листопад 2020 року. Після цього у пресслужбі ЛОДА розповіли, що гроші на погашення заборгованості зарплати шахтарям надійдуть 25 грудня.

Зверніть увагу! За вересень – листопад 2020 року гірникам шахти "Лісова" заборгували зарплати на 60 мільйонів гривень.

Волинець 10 грудня повідомив у фейсбуці, що після півтори доби підземного протесту шахтарі підіймаються на поверхню через погане самопочуття.

Голова регіонального об’єднання Незалежної профспілки гірників України у Львівській області Мирослава Кафтан повідомила, що через те, що у протестувальників вбачалися ознаки респіраторного захворювання, кашель, вона переконала шахтарів шукати інших форм протесту,

– розповів Волинець.

Голова профспілки додав, що гірники проведуть нараду та вирішать, що робити далі.