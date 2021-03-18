У гідрометцентрі прогнозують невеликий дощ вдень 19 березня. На дорогах вночі можлива ожеледиця.

Синоптики зазначають, що 19 березня на Львівщині ймовірно буде підвищений атмосферний тиск. Це відповідно відобразиться на погоді – буде хмарно з проясненнями.

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Яка буде погода на Львівщині

Вночі прогнозують погоду у Львові та регіонах без істотних опадів.

Дороги скує ожеледиця.

Вдень на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями ймовірний дощ, часом – з мокрим снігом.

Північно – західний вітер буде помірним – від 5 до 10 метрів на секунду.

В ніч на 19 березня температура опуститься від 4 до 8 морозу.

В денний час ймовірно повітря прогріється до 5 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 19 березня / Укргідрометцентр