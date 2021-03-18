Погода 19 березня на Львівщині: буде мінлива хмарність, але часом можливий мокрий сніг
Погода 19 березня: можливий дощ / 24 канал
У гідрометцентрі прогнозують невеликий дощ вдень 19 березня. На дорогах вночі можлива ожеледиця.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики зазначають, що 19 березня на Львівщині ймовірно буде підвищений атмосферний тиск. Це відповідно відобразиться на погоді – буде хмарно з проясненнями.
Актуально Прогноз погоди на 19 березня: в Україні подекуди сніг та дощі
Яка буде погода на Львівщині
- Вночі прогнозують погоду у Львові та регіонах без істотних опадів.
- Дороги скує ожеледиця.
- Вдень на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Місцями ймовірний дощ, часом – з мокрим снігом.
- Північно – західний вітер буде помірним – від 5 до 10 метрів на секунду.
- В ніч на 19 березня температура опуститься від 4 до 8 морозу.
- В денний час ймовірно повітря прогріється до 5 градусів тепла.
Прогноз погоди на Львівщині на 19 березня / Укргідрометцентр
Поділитися новиною