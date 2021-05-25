Через дощі ймовірне погіршення видимості. Також синоптики прогнозують пориви штормового вітру.
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Прогноз погоди на Львівщині на 25 травня
За прогнозами синоптиків, 25 травня на Львівщині буде тепло. Проте вранці та вдень пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди – з градом.
Вітер південно-східної чверті. Однак синоптики очікують пориви штормового вітру, а під час гроз – шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".
Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря зросте. Вдень температура коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.
Прогноз погоди на 25 травня / Дані Укргідрометцентру
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