Шквальний вітер та град: синоптики попередили про погіршення погодніх умов на Львівщині

За прогнозами синоптиків Львівського гідрометцентру, вранці 25 травня на Львівщині пройдуть короткочасні дощі та град. Проте вдень погода налагодиться – очікують до +27 градусів.

Через дощі ймовірне погіршення видимості. Також синоптики прогнозують пориви штормового вітру.

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Прогноз погоди на Львівщині на 25 травня

За прогнозами синоптиків, 25 травня на Львівщині буде тепло. Проте вранці та вдень пройдуть короткочасні грозові дощі, подекуди – з градом.

Вітер південно-східної чверті. Однак синоптики очікують пориви штормового вітру, а під час гроз – шквали зі швидкістю 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря зросте. Вдень температура коливатиметься від 22 до 27 градусів тепла.

Погода в Україні 25 травня буде теплою. Дощитиме лише на Заході. Натомість у решті областей України суттєвих опадів не прогнозують. Максимальна температура повітря становитиме 23 – 25 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 травня / Дані Укргідрометцентру

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