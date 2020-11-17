Синоптики прогнозують густий туман на Львівщині: погода у Львові та області
Синоптики прогнозують густий туман на Львівщині ввечері 17 листопада та вранці 18 листопада. Видимість на дорогах сягне 200 – 500 метрів.
Погоду 18 листопада на Львівщині визначатиме поле підвищеного тиску. Водіїв просять бути особливо обережними на дорогах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Якою буде погода на Львівщині 18 листопада
У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Проте вночі та вранці 18 листопада на Львівщині буде густий туман.
Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – 5 – 10 градусів тепла.
Якою буде погода у Львові 18 листопада
У Львові також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман.
Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси тепла, а вдень – 8 – 10 градусів тепла.
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