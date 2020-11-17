Синоптики прогнозують густий туман на Львівщині ввечері 17 листопада та вранці 18 листопада. Видимість на дорогах сягне 200 – 500 метрів.

Погоду 18 листопада на Львівщині визначатиме поле підвищеного тиску. Водіїв просять бути особливо обережними на дорогах. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Якою буде погода на Львівщині 18 листопада

У Львівській області буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не передбачають. Проте вночі та вранці 18 листопада на Львівщині буде густий туман.

Синоптики прогнозують, що температура повітря вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – 5 – 10 градусів тепла.

Якою буде погода у Львові 18 листопада

У Львові також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці синоптики прогнозують туман.

Температура вночі становитиме 1 – 3 градуси тепла, а вдень – 8 – 10 градусів тепла.

Зверніть увагу! Під час керування автомобілем у тумані будьте особливо обережними! Обирайте таку швидкість, яка дозволить вам вчасно загальмувати перед перешкодою, що може з'явитись зненацька. Користуйтесь протитуманними фарами, уважно слідкуйте за сигналами автівок попереду та не допускайте різкого гальмування.