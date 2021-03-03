Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині 4 березня буде тепло – до +14 градусів. Проте Львів та область вранці вкриє туман.

На Львівщині 4 березня погоду визначатиме південно-західна частина циклону над європейською територією Росії. Протягом доби атмосферний тиск падатиме.

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Прогноз погоди у Львові та області на 4 березня

На Львівщині 4 березня буде хмарно з проясненнями. Протягом дня опадів не прогнозують, проте ввечері місцями падатиме невеликий дощ.

Вночі та вранці на дорогах будуть ожеледиця та слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними під час руху.

Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Протягом доби відносна вологість повітря зменшиться, а атмосферний тиск падатиме.

Температура вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – від 9 до 14 градусів тепла.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу