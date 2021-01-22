Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують,що 23 січня на Львівщині температура становитиме до 11 градусів тепла. Проте дороги все ж залишаться вкритими ожеледицею.

Погоду на Львівщині 23 січня визначатиме теплий сектор циклону над Польщею. Вночі очікують невеликий дощ. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 23 січня

Синоптики передбачають, що на Львівщині 23 січня буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме теплий сектор циклону над Польщею.

Протягом дня опадів не очікують. Проте вночі на півдні Львівської області, ймовірно, падатиме невеликий дощ.

Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 метрів за секунду. Синоптики попереджають, що вночі він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".

Температура у Львові та області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 6 до 11 градусів тепла. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Зверніть увагу! Дороги Львівщини 23 січня огорне ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути максимально уважними та обережними під час руху. Водіям потрібно обирати помірну швидкість, щоб мати змогу вчасно загальмувати в разі потреби. Пішоходам, своєю чергою, слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише пішохідними переходами. Такі прості правила можуть зберегти ваше здоров'я та життя!