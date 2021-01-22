Погода у Львові та області на 23 січня: на Львівщину прийшло потепління
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують,що 23 січня на Львівщині температура становитиме до 11 градусів тепла. Проте дороги все ж залишаться вкритими ожеледицею.
Погоду на Львівщині 23 січня визначатиме теплий сектор циклону над Польщею. Вночі очікують невеликий дощ. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 23 січня
Синоптики передбачають, що на Львівщині 23 січня буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме теплий сектор циклону над Польщею.
Протягом дня опадів не очікують. Проте вночі на півдні Львівської області, ймовірно, падатиме невеликий дощ.
Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 метрів за секунду. Синоптики попереджають, що вночі він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – "жовтий".
Температура у Львові та області вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла, а вдень – від 6 до 11 градусів тепла. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
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