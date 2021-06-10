Пограбував щонайменше 8 церков: на Львівщині затримали серійного злодія – фото

На Львівщині 9 червня правоохоронці затримали 22-річного жителя Самбірщини, який грабував церкви. Злодій-рецидивіст обікрав щонайменше 8 храмів.

Невдовзі зловмиснику повідомлять про підозру. Йому загрожує в'язниця.

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22-річний хлопець грабував церкви

Правоохоронцям 9 червня від настоятелів храмів сіл району надійшло 2 повідомлення про пограбування.

Туди одразу виїхали патрульні, слідчо-оперативні групи та співробітники інших служб поліції.

Поліцейські встановили, що в обидвох випадках зловмисник проник у храм, розбивши вікно.

Він викрав скриньки для пожертв, у яких були з гроші, церковний посуд, звукову апаратуру та інші речі.

Після пограбування злодій втік у невідомому керунку.

Правоохоронці з'ясували, що до злочинів був причетний 22-річний житель Самбірщини.

Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Слідчі знайшли та вилучили речові докази причетності чоловіка до пограбувань.

Він обікрав щонайменше 8 церков у селах району, Самборі та Старому Самборі.



Повідомлення про пограбування надійшли від священників / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці затримали зловмисника. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення затриманому про підозру в крадіжках.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 3 до 6 років у в'язниці. Досудове розслідування триває. Правоохоронці намагаються встановити усі обставини злочинів.



Злодій проникав у церкви крізь вікно / Фото поліції Львівщини



Чоловік викрадав скриньки для пожертв та інше майно / Фото поліції Львівщини



До пограбувань був причетний 22-річний місцевий житель / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці його затримали / Фото поліції Львівщини



Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини