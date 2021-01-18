У Львові 17 січня правоохоронці затримали 36-річного рецидивіста. Чоловік напав на 11-річну дівчинку, повалив її на землю та відібрав телефон.

Інцидент трапився близько 13:00 на вулиці Джорджа Вашингтона. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисник пограбував дівчинку

Близько 13.00 на вулиці Джорджа Вашингтона чоловік напав на 11-річну дівчинку, яка йшла вулицею.

Зловмисник штовхнув дитину на сніг, вирвав з рук мобільний телефон та намагався втекти.

Перехожі, які стали свідками злочину, зателефонували до поліції.

Небайдужий львів'янин переслідував зловмисника, який, втікаючи, зняв з себе куртку, щоб змінити свої прикмети.

Втікача помітили патрульні, які проїжджали неподалік.

Правоохоронці затримали нападника та викликали на місце події слідчих.

Зловмисником виявився 36-річний львів’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Правоохоронці вилучили у нього мобільний телефон дівчинки.



Чоловік пограбував дитину близько 13:00 / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у грабежі. Санкція статті передбачає покарання – від 4 до 6 років за ґратами.

Правоохоронці затримали чоловіка. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування триває.



Зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці проводять досудове розслідування / Фото поліції Львівщини