Протягом дня пограбував клієнта "Нової пошти" та магазин: на Львівщині судитимуть грабіжника
У Дрогобичі протягом дня зловмисник пограбував чоловіка у відділенні "Нової пошти" та магазин / Незалежні новини
Правоохоронці завершили розслідування щодо неодноразово судимого жителя Київщини. У Дрогобичі зловмисник протягом дня пограбував чоловіка у відділенні "Нової пошти" та магазин.
Джерело: поліція Львівщини
Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому покарання.
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Як зловмисник скоїв 2 крадіжки у Дрогобичі
- Правоохоронцям 9 вересня 2020 року надійшло повідомлення від дрогобичанина.
- Чоловік розповів, що у приміщенні відділення "Нової пошти" хтось вкрав з його сумки гаманець з грошима.
- Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 32-річний житель Київської області.
- Скориставшись тим, що потерпілий залишив свою сумку без нагляду, чоловік викрав з його гаманця понад 13 тисяч гривень.
- Того ж дня зловмисник скоїв ще одну крадіжку.
- Він, перебуваючи у приміщенні одного з магазинів на вулиці Володимира Великого, викрав з шухляди стола близько 1500 гривень.
Що загрожує зловмиснику
Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках, вчинених повторно. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – до 5 років за ґратами.
Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду, який невдовзі обере зловмиснику покарання.
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