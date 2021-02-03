Правоохоронці завершили розслідування щодо неодноразово судимого жителя Київщини. У Дрогобичі зловмисник протягом дня пограбував чоловіка у відділенні "Нової пошти" та магазин.

Джерело: поліція Львівщини

Зловмиснику загрожує до 5 років за ґратами. Невдовзі суд обере йому покарання.

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Як зловмисник скоїв 2 крадіжки у Дрогобичі

Правоохоронцям 9 вересня 2020 року надійшло повідомлення від дрогобичанина.

Чоловік розповів, що у приміщенні відділення "Нової пошти" хтось вкрав з його сумки гаманець з грошима.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що до крадіжки причетний 32-річний житель Київської області.

Скориставшись тим, що потерпілий залишив свою сумку без нагляду, чоловік викрав з його гаманця понад 13 тисяч гривень.

Того ж дня зловмисник скоїв ще одну крадіжку.

Він, перебуваючи у приміщенні одного з магазинів на вулиці Володимира Великого, викрав з шухляди стола близько 1500 гривень.

Що загрожує зловмиснику

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в крадіжках, вчинених повторно. Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові, – до 5 років за ґратами.

Правоохоронці вже завершили проводити досудове розслідування. Обвинувальний акт скерували до суду, який невдовзі обере зловмиснику покарання.