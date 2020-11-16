Погрожував підірвати гранату: на Львівщині п'яний чоловік пограбував магазин – фото
На Львівщині у селі Суховоля 15 листопада п'яний чоловік намагався пограбувати місцевий магазин. Зловмисник погрожував продавчині підірвати гранату. Проте жінка втекла й викликала поліцію.
Інцидент трапився близько 16:20. Зловмисник вимагав у продавчині віддати йому продукти та погрожував підірвати гранату. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.
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Як чоловік пограбував магазин
- Продавчиня місцевого магазину близько 16:20 зателефонувала до поліції. Жінка розповіла, що невідомий чоловік хоче її пограбувати й погрожує підірвати гранату.
- На місце виклику одразу виїхали правоохоронці.
- Вони опитали свідків події та продавчиню і встановили, що чоловік погрожував підірвати магазин, якщо продавчиня не дасть йому продукти безкоштовно.
- Проте 37-річна жінка змогла викликати поліцію. Зловмисник вкрав з магазину сумочку продавчині та втік.
- Правоохоронці невдовзі затримали втікача неподалік сусіднього села у лісі. П'яний 42-річний житель Городоцького району був раніше судимий.
- Правоохоронці знайшли у нього два предмети, схожі на гранати РГД-5 та інші речові докази. Боєприпаси скерували на експертизу.
Чоловік пограбував магазин близько 4 години дня / Фото поліції Львівщини
Що загрожує зловмиснику
Слідчі відкрили кримінальне провадження за розбій. Санкція статті передбачає покарання – від 3 до 7 років за ґратами.
Зловмисника затримали. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
Дивіться фото, як затримали зловмисника з гранатами / Фото поліції Львівщини
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