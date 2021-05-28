Прогнозують похолодання і дощі: якою буде погода на Львівщині 28 – 31 травня

Синоптики попереджають, що до кінця місяця на Львівщині стане холодніше. В області 28 – 31 травня очікують грозові дощі. Проте інших небезпечних природних явищ не прогнозують.

Температура повітря подекуди становитиме 15 градусів тепла. Здебільшого 28 – 31 травня на Львівщині буде хмарно.

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Прогноз погоди на Львівщині на 28 – 31 травня

У п'ятницю, 28 травня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Балтикою.

Вночі та вдень падатиме дощ, подекуди – з грозами. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Вночі температура коливатиметься від 10 до 12 градусів тепла, а вдень – від 18 до 20 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 28 травня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині в суботу, 29 травня, також буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують, проте вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, місцями – з грозами.

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, а вдень – 15 – 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 29 травня / Дані Укргідрометцентру

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У неділю, 30 травня, на Львівщині буде хмарно. Вночі істотних опадів не буде. Дощ падатиме лише вранці та вдень.

Вітер північний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, а вдень – від 15 до 17 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 30 травня / Дані Укргідрометцентру

На Львівщині у понеділок, 31 травня, також буде хмарно. Протягом доби в області падатиме дощ, вночі – значний.

Вітер північний, 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 7 – 9 градусів тепла, а вдень – 16 – 18 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 31 травня / Дані Укргідрометцентру

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