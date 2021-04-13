Показники захворюваності не дозволяють: у Львові поки не послаблюватимуть карантин

У Львові розглядали можливість часткового послаблення карантину. Зокрема, у місті хотіли відновити очне навчання для учнів молодших класів. Проте показники захворюваності на коронавірус поки не дозволяють цього зробити.

У Львові 12 квітня коронавірус виявили у 504 містян. Кількість нових хворих за добу дещо зменшилась, порівнюючи з попереднім періодом, проте досі залишається на високому рівні.

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Карантин поки не послаблять

У Львові розглядали можливість послаблення карантину. Зокрема, планували відновити очне навчання для школярів молодших класів та роботу ринків. За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, після аналізу ситуації з коронавірусом у Львові рішення про послаблення карантинних обмежень відклали.

Ми розглядали питання можливого послаблення карантину, однак станом на сьогодні показники захворюваності цього не дозволяють, тому ми до цього питання повернемось у четвер,

– зазначив посадовець.

За словами мера Львова Андрія Садового, упродовж наступних днів у місті спостерігатимуть за динамікою захворювання та госпіталізацій.

"Якщо кількість зменшиться або принаймні не зростатиме, то в четвер розглянемо можливість відновлення роботи промислових ринків, літніх терас та офлайн навчання у початковій школі", – зазначив міський голова.

У Львові триває масова вакцинація від коронавірусу

За словами Москаленка, на засіданні міського штабу з протидії коронавірусу проговорили наступні етапи вакцинації у Львові.

"Перш за все, ми обговорили можливі локації для проведення масової вакцинації у кожному районі міста. Також проговорили перебіг вакцинації цього тижня на великих комунальних підприємствах: відпрацювання окремої логістики, окремих списків охочих тощо", – додав заступник мера.

На засіданні також узгодили категорії людей, яким наступними проводитимуть щеплення. Зокрема, за словами посадовця, вакцинуватимуть працівники ринків, супермаркетів, великих підприємств, закладів харчування, банків, пошти тощо.

"Окрім того, ми розглянули етапи вакцинації новою вакциною CoronaVac, яку мають незабаром привезти до Львова. Відтак, згідно з рекомендаціями Віктора Ляшка, формуємо списки осіб та розпрацьовуємо логістику вакцинування спортсменів, маломобільних груп населення", – підсумував Москаленко.

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Коротко про коронавірус та карантин у Львові

Станом на 13 квітня в стаціонарах львівських медзакладів лікуються 1093 пацієнти з пневмоніями. З них 1052 людини – хворі на коронавірус, 65 – перебувають у реанімації, а 27 людей – підключені до апаратів ШВЛ.

Через збільшення кількості хворих, які потребують госпіталізації, у місті вирішили збільшити резерв ліжкомісць до 2 тисяч.

На додаткові ліжка з бюджету Львова виділили 18 мільйонів гривень.

З 25 березня Львівщина перейшла у червону зону. Тож в області почали діяти обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемнебезпеки.

Через складну ситуацію з коронавірусом у Львові вирішили продовжити локдаун до 19 квітня.

Проте, за словами мера Львова Андрія Садового, у місті хочуть дещо послабити карантин.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу