Несподівано покотилось з пагорба: на Львівщині чоловіка розчавило його власне авто

Неподалік Судової Вишні 6 червня чоловік загинув під колесами власної автівки. Він намагався самотужки зупинити автомобіль, який несподівано почав котитись з пагорба у кар'єр.
Інцидент трапився приблизно о 16:00. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
Зауважте У Львові автобус з пасажирами влетів у дерево: постраждали 5 людей – фото та відео
Чоловік намагався зупинити своє авто
- Правоохоронці встановили, що приблизно о 16:00 32-річний житель села Княжий міст приїхав своєю автівкою Volkswagen Touran на водойму неподалік міста Судова Вишня.
- Він залишив авто на вершині кар'єру та спустився до води.
- Несподівано автівка почала котитись вниз.
- Чоловік, побачивши це, намагався її зупинити.
- Проте нічого не вдалось – він потрапив під колеса.
- Внаслідок ДТП чоловік отримав важкі травми.
- Він помер до приїзду медиків.
Чоловік потрапив під колеса власної автівки / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі вони проводять розслідування. Правоохоронці намагаються встановити усі причини та обставини події.
Читайте також Вилетів з дороги у стовп: на Львівщині трагічно загинув мотоцикліст – фото