Львівських поліцейських Назарія Сеника, Юрія Фока та Дениса Антонця підозрюють у торгівлі наркотиками. За інформацією ЗМІ, членом злочинного угруповання також був експравоохоронець Святослав Бурбан.

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Поліцейських затримали за торгівлю наркотиками

У 2021 році наприкінці травня співробітники СБУ затримали у Львові 3 поліцейських за торгівлю наркотиками.

Членами угруповання були 2 працівники Львівського районного управління поліції та їхній колишній колега.

Тоді ж правоохоронці оголосили у розшук ще 2 поліцейських.

Слідчі не розголошували прізвища затриманих. Проте, коли підозрюваним обирали запобіжні заходи, в одній з судових ухвал, ймовірно, помилково не приховали одного прізвища.

Підозрюваним виявився заступник начальника відділу кримінальної поліції Львівського райуправління Юрій Фок .

. Йому присудили тримання під вартою з можливістю вийти на волю під 2,2 мільйона гривень застави.

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Прізвища інших підозрюваних також стали відомі

За інформацією ZAXID.NET, ще одним підозрюваним є старший оперуповноважений Львівського райуправління поліції Назарій Сенник. Його також посадили у СІЗО з можливістю внесення 2,04 мільйона гривень застави. Він намагається оскаржити цей запобіжний захід в апеляційному суді.

Третім затриманим, ймовірно, є старший оперуповноважений відділу кримінальної поліції Личаківського відділу поліції Святослав Бурбан. Перед звільненням з посади у червні 2020 року він подав декларацію. За інформацією ЗМІ, саме він фігурує у справі, як колишній поліцейський. Хоч в ухвалі й немає фактичних обставин злочину, проте там зазначено, що підозрюваний "має широке коло знайомих серед службових осіб різних правоохоронних органів".

Суддя призначив йому 181 тисячу гривень застави. Її внесли ще 27 травня. Окрім цього, суд арештував земельну ділянку підозрюваного площею 8 соток у селі Зимна Вода. Місцева сільрада виділила цю землю Бурбану безкоштовно, як учаснику АТО.

Ще одним підозрюваним виявився Денис Антонець. Він працює у тому ж відділі поліції, що і Юрій Фок та Назарій Сенник.