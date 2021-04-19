Міська комісія ТЕБ та НС вирішила дещо послабити карантин у Львові. Роботу дозволили непродовольчим ринкам та літнім терасам. Однак таке рішення може приймати лише державна комісія, тож правоохоронці можуть штрафувати підприємців за порушення карантину.

Львівщина наразі перебуває у червоній зоні. В області поки заборонена робота непродовольчих ринків та літніх терас.

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Поліція може складати протоколи за роботу непродовольчих ринків

Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що міська комісія ТЕБ і НС продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Водночас обмеження у місті послабили – роботу дозволили початковим школам, непродовольчим ринкам та літнім майданчикам.

Робота непродовольчих ринків та терас суперечить положенням Постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236. Тобто у разі порушень цих положень Нацполіція має повне право застосовувати адміністративні покарання,

– заявив Козицький.

Голова ЛОДА додав, що Львівщина досі перебуває у червоній зоні. Тож продовжувати чи послаблювати карантинні обмеження має право лише державна комісія ТЕБ і НС.

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Коротко про ситуацію з коронавірусом у Львові

З початку пандемії на коронавірус захворіли понад 123,39 тисячі жителів Львівщини. 3050 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 89,6 тисячі людей одужали.

Згідно з рішенням державної комісії з питань ТЕБ та НС, 25 березня область перейшла у червону зону. Наразі тут діють обмеження, передбачені для найвищого рівня епідемічної небезпеки.

Своєю чергою, міська комісія ТЕБ та НС вирішили продовжити локдаун до 4 травня та послабити карантинні обмеження.



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