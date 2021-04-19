Правоохоронці мають право виписувати протоколи, – голова ЛОДА про послаблення карантину у Львові

Джерело:фейсбук Максима Козицького
Міська комісія ТЕБ та НС вирішила дещо послабити карантин у Львові. Роботу дозволили непродовольчим ринкам та літнім терасам. Однак таке рішення може приймати лише державна комісія, тож правоохоронці можуть штрафувати підприємців за порушення карантину.
Львівщина наразі перебуває у червоній зоні. В області поки заборонена робота непродовольчих ринків та літніх терас.
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Голова ЛОДА Максим Козицький розповів, що міська комісія ТЕБ і НС продовжила посилений карантин у Львові до 4 травня. Водночас обмеження у місті послабили – роботу дозволили початковим школам, непродовольчим ринкам та літнім майданчикам.
Робота непродовольчих ринків та терас суперечить положенням Постанови КМУ від 9 грудня 2020 року №1236. Тобто у разі порушень цих положень Нацполіція має повне право застосовувати адміністративні покарання,
– заявив Козицький.
Голова ЛОДА додав, що Львівщина досі перебуває у червоній зоні. Тож продовжувати чи послаблювати карантинні обмеження має право лише державна комісія ТЕБ і НС.
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Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу