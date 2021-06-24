Поліція не реагує: на Львівщині чоловік жорстоко знущається з цуценяти – моторошне відео

Місцеві жителі Щирця забили на сполох. Вони благають правоохоронців вжити заходів щодо їхнього сусіда, який систематично знущається зі своїх собак.

Правоохоронці не вбачають жорстокого поводження з тваринами у діях чоловіка. Проте відео, на якому він б'є собаку, й справді важко дивитись.

До теми Моторошне видовище: біля Львова чоловік вбив собаку і склав рештки в пакет – фото

Чоловік систематично знущається з маленького собаки

Місцеві жителі звернулись до правоохоронців, бо їхній сусід постійно б'є свого пса. За словами очевидців, він дуже часто знущається з собаки.

Чому поліція "не бачить" жорстокого поводження мені не збагнути. Сказали, що завтра приїдуть, складуть акт. Написати заяву сусідам не запропонували,

– розповіла небайдужа жінка.

На відео, яке опублікували в мережі, видно, що чоловік душить та б'є головою в землю маленького песика. Ролик, однозначно, не для слабкодухих.

Чоловік живе на вулиці Островській. Його сусіди зазначили, що він і їм погрожує. Окрім того, це не перший собака, з якого він знущається.

За українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами карається 6 місяцями арешту або обмеженням волі терміном до 3 років. Якщо порушник знущався з тварини з особливою жорстокістю, йому загрожуватиме від 5 до 8 років у в'язниці.

Дивіться відео, як чоловік знущається з пса: