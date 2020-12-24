Поліція оголосила у розшук особливо небезпечного злочинця. Львів'янин Сергій Кутовий причетний до 6 розбоїв та жорстокого вбивства чоловіка, яке вчинив з двома спільниками.

Обох спільників зловмисника правоохоронці вже затримали. Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям – довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Що саме вчинили зловмисники

Зловмисники вчиняли злочини на території Львівської, Тернопільської та Рівненської областей.

Зокрема, поліцейські встановили, що вночі 21 червня 2020 року чоловіки проникли в будинок у селі Миклашів Пустомитівського району.

Там проживали 62-річний чоловік та його 56-річна дружина.

Зловмисники зв’язали й жорстоко побили господарів.

Після цього вкрали гроші та ювелірні прикраси й втекли.

Від травм, які зловмисники завдали господареві будинку, чоловік помер на місці події.

На щастя, його дружина вижила, хоч і отримала тілесні ушкодження.



Поліція розшукує Сергія Кутового, який причетний до вбивства / Фото поліції Львівщини

Що загрожує зловмиснику

Слідчі відкрили кримінальні провадження за умисне вбивство та розбій. Максимальне покарання, яке загрожує зловмисникам за ці злочини, – довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці 30 червня 2020 року затримали двох зловмисників – львів’ян віком 26 та 29 років. Третій нападник, 41-річний львів'янин Кутовий Сергій Ігорович, переховується від слідства. Наразі його розшукує поліція.

Правоохоронці закликають усіх, хто володіє інформацією, яка допоможе встановити місце перебування та затримати зловмисника, зголоситись на оперативну лінію 102 або у найближчий територіальний підрозділ поліції.