На заході України – у Львівській та Тернопільській областях – правоохоронці викрили групу людей, які допомагали мігрантам з Близького Сходу незаконно потрапити в країни Євросоюзу. За свої послуги зловмисники брали 10 тисяч євро з людини.

Правоохоронці проводили обшуки у Львові та Кременці. Так вони виявили нелегальних мігрантів та встановили зловмисників, які їм допомагали перетнути кордон. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба поліції Львівщини.

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Як зловмисники допомагали нелегальним мігрантам

17 грудня правоохоронці провели обшуки у Львові. Так, в одній з квартир у центрі Львова виявили 5 іноземців віком від 22 до 28 років.

Чоловіки перебували на території України незаконно.

Четверо з них є громадянами Іраку, а один – громадянин Палестини.

Усі вони прибули в Україну нелегально, щоб потім потрапити на територію Євросоюзу.

Також правоохоронці провели обшуки у місті Кременець, що на Тернопільщині.

Саме там живуть ймовірні зловмисники, які допомагали мігрантам незаконно потрапити в ЄС – чоловік та 2 жінки віком від 24 до 37 років.

Зловмисники ретельно приховували свій незаконний "бізнес".

Вони супроводжували нелегальних мігрантів, винаймали для них житло, забезпечували їжею та надавали вказівки щодо перетину кордону.

Свої послуги зловмисники оцінювали "скромно" – 10 тисяч євро з людини.

Яке покарання загрожує зловмисникам

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за незаконне переправлення людей через держкордон України. Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 7 років за ґратами з позбавленням права займати певні посади терміном до 3 років. Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усіх людей, що були причетні до незаконного переміщення мігрантів через кордон.

Також правоохоронці вирішують питання про притягнення нелегальних мігрантів до адмінвідповідальності за порушення правил перебування в Україні. Санкція статті передбачає покарання – від 1,7 до 5,1 тисячі гривень штрафу. Невдовзі чоловіків примусово або добровільно повернуть в їхні рідні країни.