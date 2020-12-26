Поліція затримала підлітків, які на Львівщині побили собаку: фото
Поліція встановила людей, які на Львівщині били собаку у мішку палкою та знімали процес на відео. Ними виявилися підлітки з Бродівського району.
Підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області.
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Деталі інциденту
- Хлопець, якому виповнилося 16 років, та його 14-річна подруга кинули собаку у мішок та побили його.
- Процес вони знімали на відео. Ролик згодом виклали у мережу. Саме тоді інцидентом зацікавилися правоохоронці.
- На щастя, від отриманих травм тварина не померла. Собаку знайшли волонтери на одному з місцевих сміттєзвалищ.
- Наразі тварина перебуває у ветеринарній клініці. Фахівці заявили, що життю собаки нічого не загрожує.
- Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.
Врятована тварина / Фото пресслужби Нацполіції у Львівській област
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