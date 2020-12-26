Поліція встановила людей, які на Львівщині били собаку у мішку палкою та знімали процес на відео. Ними виявилися підлітки з Бродівського району.

Підозрюваним загрожує до 3 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Львівській області. Актуально "Давай ще, ще трішки": невідомі на Львівщині побили собаку – моторошне відео Деталі інциденту Хлопець, якому виповнилося 16 років, та його 14-річна подруга кинули собаку у мішок та побили його. Процес вони знімали на відео. Ролик згодом виклали у мережу. Саме тоді інцидентом зацікавилися правоохоронці. На щастя, від отриманих травм тварина не померла. Собаку знайшли волонтери на одному з місцевих сміттєзвалищ. Наразі тварина перебуває у ветеринарній клініці. Фахівці заявили, що життю собаки нічого не загрожує. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Врятована тварина / Фото пресслужби Нацполіції у Львівській област Невідомі на Львівщині побили собаку: дивіться відео