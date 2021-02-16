Поліцію Львівщини очолив ексочільник поліції Закарпаття Шляховський: що про нього відомо

Василь Віконський подав у відставку й на Львівщині змінився очільник Головного управління Нацполіції у Львівській області. Ним став 38-річний Олександр Шляховський, який раніше очолював поліцію Закарпаття.

Шляховський очолював ГУ НП у Закарпатській області майже протягом року. Урочисте представлення нового керівника поліції Львівщини відбулось 16 лютого у головному управлінні Нацполіції у Львівській області.

Цікаво Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео

Як відбувалось представлення нового очільника поліції Львівщини

Керівник Нацполіції України Ігор Клименко приїхав у ГУ НП у Львівській області, щоб представити Шляховського особовому складу львівської поліції. Він попросив нового очільника поліції Львівщини протягом тижня провести брифінг для преси та розповісти про свої пріоритети на посаді. Натомість Шляховський подякував йому за довіру.

Клменко також наголосив, що новому очільнику поліції Львівщини потрібно звернути увагу на боротьбу з наркозлочинністю, злочинами, що вчинені організованими групами, та злочинами щодо лісового господарства. Тому голова Нацполіції доручив Шляховському провести нараду з керівниками відповідних підрозділів.

Коротко про призначення Шляховського очільником поліції Львівщини