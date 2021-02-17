На Львівщині рятувальники продовжують допомагати пацієнтам доїжджати до медзакладів через замети. Так, 16 лютого надзвичайники відвезли породіллю з дітьми у лікарню на всюдиході.

Автівка медиків не могла проїхати до помешкання породіллі. Рятувальники відвезли жінку до лікарні на всюдиході "Богун". До теми Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео Як надзвичайники допомогли жінці Близько 11:52 надзвичайникам надійшло повідомлення, від головного лікаря Журавенської міської лікарні.

Медик розповів, що в селі Которини через снігові замети карета швидкої не може самостійно дістатись на огляд до вагітної жінки.

Як з’ясувалось, місцева жителька, матір 3 дітей, була на останньому тижні вагітності.

Тому медики, розуміючи, що стан жінки непевний, вирішили звернутися за допомогою до рятувальників.

До місця події для огляду жінки на всюдиході "Богун" виїхали надзвичайники та лікарі.

Після огляду медики вирішили госпіталізувати 32-річну жінку та її дітей віком 2, 4 і 6 років.

Надзвичайники за допомогою всюдиходу відвезли жінку з дітьми до медзакладу.

Для надання допомоги залучили 4 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Дивіться відео, як на Львівщині надзвичайники допомогли породіллі: