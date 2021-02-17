У пологовий – на всюдиході: на Львівщині рятувальники допомогли породіллі – відео
На Львівщині рятувальники відвезли породіллю у пологовий на всюдиході / Скріншот з відео ДСНС Львівщини
На Львівщині рятувальники продовжують допомагати пацієнтам доїжджати до медзакладів через замети. Так, 16 лютого надзвичайники відвезли породіллю з дітьми у лікарню на всюдиході.
Джерело:ДСНС Львівщини
Автівка медиків не могла проїхати до помешкання породіллі. Рятувальники відвезли жінку до лікарні на всюдиході "Богун".
До теми Несли 1,5 кілометра через замети: надзвичайники допомогли медикам врятувати пацієнтку – відео
Як надзвичайники допомогли жінці
- Близько 11:52 надзвичайникам надійшло повідомлення, від головного лікаря Журавенської міської лікарні.
- Медик розповів, що в селі Которини через снігові замети карета швидкої не може самостійно дістатись на огляд до вагітної жінки.
- Як з’ясувалось, місцева жителька, матір 3 дітей, була на останньому тижні вагітності.
- Тому медики, розуміючи, що стан жінки непевний, вирішили звернутися за допомогою до рятувальників.
- До місця події для огляду жінки на всюдиході "Богун" виїхали надзвичайники та лікарі.
- Після огляду медики вирішили госпіталізувати 32-річну жінку та її дітей віком 2, 4 і 6 років.
- Надзвичайники за допомогою всюдиходу відвезли жінку з дітьми до медзакладу.
- Для надання допомоги залучили 4 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Дивіться відео, як на Львівщині надзвичайники допомогли породіллі:
Поділитися новиною