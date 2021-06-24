Трагедія трапилась на Попрочанському озері у місті Тихи, що біля Катовіце. Тіло загиблого невдовзі привезуть в Україну.

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У Польщі втопився український заробітчанин

За інформацією ZAXID.NET, у Попрочанському озері втопився 23-річний житель Рудного Юрій Наконечний.

Польські рятувальники розповіли, що трагічний випадок трапився приблизно о 16:00.

Відпочивальники побачили, що молодий хлопець раптово зник під водою.

Вони негайно звернулися до служби порятунку на пляжі.

Рятувальники одразу почали шукати українця. Також їм допомагали перехожі.

Після 15 хвилин прочісування озера хлопця вдалося знайти.

Його виявили на дні за 15 метрів від берега.

Дивіться фото з місця події / Фото Рятувальна служба міста Тихи

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Медики намагались реанімувати українця

Медики впродовж 5 хвилин медики намагались реанімувати потопельника. Врешті серце українця вдалось запустити. Після цього за ним прилетів гелікоптер, який повинен був транспортувати хлопця до найближчої лікарні.

Проте у вертольоті серце Юрія Наконечного знову зупинилося. Цього разу лікарям не вдалось його запустити, і заробітчанин помер. На місце події викликали криміналіста та прокурора. Правоохоронці призначили розтин загиблого. Поліція розслідує обставини цієї трагічної події.

Зауважте! Тіло Юрія Наконечного привезуть у селище Рудне 24 червня. 23-річний загиблий був з багатодітної родини. Він поїхав до Польщі на заробітки.